Жителей Улан-Удэ просят не пить воду из-под крана

Жителей Улан-Удэ предупредили, что в первые три дня после возобновления водоснабжения вода из-под крана может быть опасна для здоровья. В связи с этим, МУП «Водоканал» настоятельно рекомендует кипятить ее

- После перезапуска системы водоснабжения, важно соблюдать правила безопасного использования воды. Обязательно кипятить ее и особое внимание уделить качеству воды. Если вы заметили помутнение, пенистость или другие признаки необычного вида воздержитесь от использования такой воды не только для питья, но и для купания детей, - сообщили в Водоканале.

В ведомстве добавили также, что испытательная лаборатория городского «Водоканала» проводит профилактические мероприятия, включая усиленное хлорирование и контроль качества воды. Это необходимо для предотвращения распространения инфекционных заболеваний.

Будьте внимательны к своему здоровью и следуйте этим простым правилам!

Фото: loon.site