За сбор конопли житель Бурятии сядет за решетку на 5,5 лет

Житель Мухоршибирского района Бурятии приговорен к 5,5 годам лишения свободы за сбор конопли. Собрав в поле 1,5 кг дурман-травы для личного употребления, мужчина был задержан полицейскими.

- Судом установлено, что ранее судимый за аналогичные преступления житель села Бада незаконно собрал на поле коноплю общей массой более 1,5 кг, после чего был задержан сотрудниками полиции. Мухоршибирский районный суд назначил виновному 5,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - рассказали в прокуратуре республики.

Фото: loon.site