Общество 17.03.2025 в 16:14
В Бурятии наркоконтроль с собакой нагрянул в студенческие общежития
В республике проходят профилактические рейдовые мероприятия
Текст: Елена Кокорина
Для выявления фактов незаконного оборота и хранения наркотических средств, в студенческие общежития средних образовательных учреждений Улан-Удэ нагрянули сотрудники наркоконтроля со служебной собакой. Рейдовые профилактические мероприятия прошли в рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение - 2025».
Вместе со служебной собакой полицейские обошли общежития и прилегающую территорию образовательных учреждений, а со студентами поговорили о недопустимости и вреде употребления запрещенных веществ. Также стражи порядка предупредили о последствиях участия в их незаконном обороте.
Фото: МВД РБ