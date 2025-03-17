В Бурятии наркоконтроль с собакой нагрянул в студенческие общежития

Для выявления фактов незаконного оборота и хранения наркотических средств, в студенческие общежития средних образовательных учреждений Улан-Удэ нагрянули сотрудники наркоконтроля со служебной собакой. Рейдовые профилактические мероприятия прошли в рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение - 2025».

Вместе со служебной собакой полицейские обошли общежития и прилегающую территорию образовательных учреждений, а со студентами поговорили о недопустимости и вреде употребления запрещенных веществ. Также стражи порядка предупредили о последствиях участия в их незаконном обороте.

Фото: МВД РБ