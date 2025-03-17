В Улан-Удэ не хватает техники для откачки гигантских луж на дорогах

Как обычно в Улан-Удэ внезапно пришла весна, растаял снег и дороги превратились в каналы, по которым невозможно ни пройти, ни проехать. Сейчас в городе работают 12 машин Комбината по благоустройству занимающихся откачкой воды, однако их катастрофически не хватает, потому коммунальщики привлекают дополнительные ресурсы.

- Для усиления борьбы с последствиями активного таяния снега будут привлечены дополнительные ресурсы – 8 единиц частной специализированной техники. Она также будет направлена в места с большим скоплением воды. Диспетчерская служба оперативно принимает заявки от жителей города и распределяет технику по районам. Жителей Улан-Удэ просим сохранять спокойствие. Мы предпринимаем все необходимые меры для скорейшей откачки воды с улиц, - сообщают в мэрии города.

Сообщить о необходимости подсыпки и уборки снега с городских улиц можно по телефонам 379-646, 380-838, а также через чат-бот @dispmbukbu_bot.

Фото: Комбинат по благоустройству