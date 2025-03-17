«Медоеды» из Бурятии поступили бойцам в зоне СВО

Продукция дальневосточных предприятий - резидентов ТОР «Патриотическая» - продолжает поставляться военнослужащим в зону спецоперации. Очередную её партию полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнева передал на передовую бойцам и командирам, в том числе дальневосточникам.





- Мы передали технику, прежде всего, подразделениям Восточного военного округа. Её принимали представители эвакуационных частей, потому что все остальные были в бою. Поговорили с ребятами о том, как обстоят дела, как показывает себя техника, чем ещё нужно помочь. Пока нам всем очень рано расслабляться, война продолжается. Мы должны делать всё возможное, чтобы поддерживать нашу армию. Мы в эту поездку только автотранспорта передали более 90 единиц. И весь он собран на предприятиях Дальнего Востока. Мы развиваем технологии, учимся делать новые изделия, и в первую очередь оказываем помощь нашим бойцам. Работа будет продолжаться. У нас действует ТОР «Патриотическая», в рамках этой рабочей структуры мы будем продолжать делать для фронта всё, что можем. Это мотоциклы, снегоболотоходы, квадроциклы, тепловизионные прицелы и многое другое, - сообщил Юрий Трутнев.





Он также отметил, что разговаривал с командующим Восточного военного округа, и тот рассказал, что министр обороны Андрей Белоусов сравнивал нашу технику с техникой производства других российских предприятий, а также с китайской техникой и подчеркнул, что наши дальневосточные мотоциклы лучше.





Вооружение, обмундирование, транспортные средства получили в том числе бойцы 11-й гвардейской десантно-штурмовой бригады из Улан-Удэ, 83-й гвардейской десантно-штурмовой бригады из Уссурийска, 155-й гвардейской бригады морской пехоты и 14-й гвардейской бригады спецназа из Хабаровска.





Всего было передано более 150 тепловизионных прицелов «Харон», произведённых в Приморье; 40 снегоболотоходов повышенной проходимости «Сокол» предприятия «ЯКТ-СОКОЛ» и 40 электрических мотоциклов «Тимир АТ» из Якутии; более двух тысяч FPV-дронов из Забайкальского края; 10 болтоходов «Медоед» из Бурятии. Кроме того, были переданы снайперские комплексы, гладкоствольные ружья для борьбы с дронами, приборы наблюдения и обнаружения, БПЛА, средства РЭБ, противоосколочные костюмы, боеприпасы.







Фото: пресс-служба правительства Бурятии