Спецназовцы из Бурятии получили от врачей КАМАЗ с будкой

Республиканская клиническая больница имени Семашко передала бойцам спецназа «КАМАЗ» с будкой. Высокопроходимый автомобиль отправится в зону проведения специальной военной операции в качестве гуманитарной помощи.

- Идея передать автомобиль возникла у администрации больницы давно, но потребовалось время для его модернизации, проведения текущих ремонтных работ. Наконец мы вручили ключи и необходимые документы бойцам спецназа «Байкал». В самое ближайшее время автомобиль отправится на СВО, где, надеюсь, поможет нашим ребятам в решении боевых задач. Это уже не первая гуманитарная помощь, направленная нами в зону СВО. Для нашего большого коллектива важно не остаться в стороне, а помочь приблизить воинам Бурятии победу, - отметил главный врач РКБ им. Н.А. Семашко Игорь Шпак.

Фото: РКБ