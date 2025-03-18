Общество 18.03.2025 в 09:30

Вузы Бурятии стали богаче

Они получат миллионы на развитие
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Текст: Андрей Константинов
Вузы Бурятии стали богаче
Фото: архив «Номер один»
Сразу три вуза Бурятии - БГСХА, ВСГУТУ и БГУ – стали победителями программы министерства науки и высшего образования РФ «Приоритет-2030». Как сообщил глава республики Алексей Цыденов, теперь они получат серьезную финансовую поддержку из федерального центра. В целом речь идет о сумме в 440 миллионов рублей. 200 миллионов дадут сельхозакадемии, 140 миллионов получит ВСГУТУ, а БГУ – 100 миллионов рублей.

«Всего участвовало 14 вузов из ДФО, среди всех наша сельхозакадемия заняла первое место, это лучший вуз программы на Дальнем Востоке! БГСХА уже участвует в программе, и ее опыт показывает отличные результаты», - рассказал Алексей Цыденов.

По словам главы, теперь все 3 университета выйдут на новый уровень.

«Опыт сельхозакадемии показывает, что участники смогут использовать лучшие возможности: развивать передовые исследования, запускать современные образовательные программы и готовить специалистов, востребованных в регионе», - отметил глава Бурятии.
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