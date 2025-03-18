Общество 18.03.2025 в 09:52
Жители Улан-Удэ останутся без света и воды
Причиной этого стали ремонты на сетях
Текст: Андрей Константинов
Сегодня из-за ремонтных работ на сетях «Водоканала» в Улан-Удэ с 9:30 до 12 часов отключат холодную воду в домах на пр. Строителей №32 и №38.
Еще одно отключение холодной воды – с 9 до 17 часов – затронуло следующие адреса:
-ул. Чертенкова, 30 к 1, Детская школа искусств, №30, лицей-интернат №1, ул. Хоца-Намсараева №7 Приборостроительное производственное объединение.
Отключения света из-за ремонта электросетей пройдут по следующим адресам:
с 9-00 до 13-00
- ул. Санаторно-лесная школа 1 (ГБООУ школа интернатNo28), ул. Санаторно-лесная школа 2-14, ул. Кумысская,1а (Детский лагерь «Родник»), ул. Феоктистова 50-62, ул. Кумысская 1-25, скважина п. Лесная школа (МУП Водоканала).
с 12-00 до 17-00
-ул. Докучаева 1-30, ул. Ярославского 1-44, ул. Вильямса 1-40, ул. Лизы Чайкиной 1-49, детский сад №143 «Золотая рыбка», котельная ПАО ТГК-14 д/с №143, магазин продукты, ул. Докучаева 11 (кафе «Юрта»), ул. Артема 1-8.
с 10-00 до 17-00
- ул. Лебедева 1-45, 45а, Складская 1-12, Сплавная 1-4, 1а, Степная 1-21, Профессиональное училище No 25, Тулаева 1-61, Лесозаводская 1-40, скважина №8, Таёжная 26.
- ул. Кленовая, Рябиновая.
Еще одно отключение холодной воды – с 9 до 17 часов – затронуло следующие адреса:
-ул. Чертенкова, 30 к 1, Детская школа искусств, №30, лицей-интернат №1, ул. Хоца-Намсараева №7 Приборостроительное производственное объединение.
Отключения света из-за ремонта электросетей пройдут по следующим адресам:
с 9-00 до 13-00
- ул. Санаторно-лесная школа 1 (ГБООУ школа интернатNo28), ул. Санаторно-лесная школа 2-14, ул. Кумысская,1а (Детский лагерь «Родник»), ул. Феоктистова 50-62, ул. Кумысская 1-25, скважина п. Лесная школа (МУП Водоканала).
с 12-00 до 17-00
-ул. Докучаева 1-30, ул. Ярославского 1-44, ул. Вильямса 1-40, ул. Лизы Чайкиной 1-49, детский сад №143 «Золотая рыбка», котельная ПАО ТГК-14 д/с №143, магазин продукты, ул. Докучаева 11 (кафе «Юрта»), ул. Артема 1-8.
с 10-00 до 17-00
- ул. Лебедева 1-45, 45а, Складская 1-12, Сплавная 1-4, 1а, Степная 1-21, Профессиональное училище No 25, Тулаева 1-61, Лесозаводская 1-40, скважина №8, Таёжная 26.
- ул. Кленовая, Рябиновая.
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