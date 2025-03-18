Жители Улан-Удэ останутся без света и воды

Сегодня из-за ремонтных работ на сетях «Водоканала» в Улан-Удэотключат холодную воду в домах на пр. Строителей №32 и №38.Еще одно отключение холодной воды –– затронуло следующие адреса:-ул. Чертенкова, 30 к 1, Детская школа искусств, №30, лицей-интернат №1, ул. Хоца-Намсараева №7 Приборостроительное производственное объединение.Отключения света из-за ремонта электросетей пройдут по следующим адресам:- ул. Санаторно-лесная школа 1 (ГБООУ школа интернатNo28), ул. Санаторно-лесная школа 2-14, ул. Кумысская,1а (Детский лагерь «Родник»), ул. Феоктистова 50-62, ул. Кумысская 1-25, скважина п. Лесная школа (МУП Водоканала).-ул. Докучаева 1-30, ул. Ярославского 1-44, ул. Вильямса 1-40, ул. Лизы Чайкиной 1-49, детский сад №143 «Золотая рыбка», котельная ПАО ТГК-14 д/с №143, магазин продукты, ул. Докучаева 11 (кафе «Юрта»), ул. Артема 1-8.- ул. Лебедева 1-45, 45а, Складская 1-12, Сплавная 1-4, 1а, Степная 1-21, Профессиональное училище No 25, Тулаева 1-61, Лесозаводская 1-40, скважина №8, Таёжная 26.- ул. Кленовая, Рябиновая.