В Бурятии прикрыли продажу сим-карт без заключения договора

По поручению Генпрокуратуры РФ в Бурятии прошла проверка законности продаж сим-карт операторами связи. Оказалось, что десятки субдилеров реализовывали их на территории республики без заключения договора и получения сведений об абонентах.

- В деятельности 40 субдилеров выявлены нарушения закона, связанные с продажей сим-карт без заключения договоров связи и получения сведений об абонентах, незаконным хранением персональных данных абонентов, заключением договоров связи от имени операторов в отсутствие полномочий, незаконной реализацией сим-карт в сети Интернет, - рассказали в прокуратуре.

Для устранения выявленных нарушений внесено 36 представлений, вынесено 8 постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях, в суд направлено 9 исковых заявлений о блокировке 16 интернет-ресурсов, с помощью которых осуществляется реализация сим-карт с нарушением требований законодательства. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры республики.

Фото: loon.site