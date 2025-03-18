Общество 18.03.2025 в 10:10

В Бурятии пройдет выставка «Стройиндустрия-2025»

В выставке примут участие более 100 компаний из Бурятии и других регионов страны
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии пройдет выставка «Стройиндустрия-2025»

Традиционная специализированная выставка «Стройиндустрия» (возрастное ограничение 0+) пройдет с 9 по 11 апреля в Физкультурно-спортивном комплексе в Улан-Удэ, сообщили в правительстве Бурятии.

Это возможность для производителей и строителей поделиться опытом, рассказать о новых технологиях и материалах, а также заключить договоры о сотрудничестве и продажах.

Площадки будут работать по следующим направлениям:
 - новые строительные, энергосберегающие технологии и материалы,
- оборудование и техника для ЖКХ,
- системы автоматизации,
- недвижимость,
- элементы благоустройства,
- новейшие технологии деревообработки и многое другое.

В выставке примут участие более 100 компаний не только из Бурятии, но и из Москвы, Челябинской области, Красноярского края, Иркутской области, Республики Хакасия.

Подать заявку и узнать условия участия можно узнать по телефонам: 8 (3012) 21-86-56, 26-99-22, 26-96-99, 27-08-33.

Вход для посетителей выставки свободный.

Начало работы в 10.00.

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: Номер один

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