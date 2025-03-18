В Бурятии пройдет выставка «Стройиндустрия-2025»
Традиционная специализированная выставка «Стройиндустрия» (возрастное ограничение 0+) пройдет с 9 по 11 апреля в Физкультурно-спортивном комплексе в Улан-Удэ, сообщили в правительстве Бурятии.
Это возможность для производителей и строителей поделиться опытом, рассказать о новых технологиях и материалах, а также заключить договоры о сотрудничестве и продажах.
Площадки будут работать по следующим направлениям:
- новые строительные, энергосберегающие технологии и материалы,
- оборудование и техника для ЖКХ,
- системы автоматизации,
- недвижимость,
- элементы благоустройства,
- новейшие технологии деревообработки и многое другое.
В выставке примут участие более 100 компаний не только из Бурятии, но и из Москвы, Челябинской области, Красноярского края, Иркутской области, Республики Хакасия.
Подать заявку и узнать условия участия можно узнать по телефонам: 8 (3012) 21-86-56, 26-99-22, 26-96-99, 27-08-33.
Вход для посетителей выставки свободный.
Начало работы в 10.00.
Возрастное ограничение 0+
Фото: Номер один