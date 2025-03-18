Общество 18.03.2025 в 10:21

В Бурятию не дали ввезти непроверенные мясо и молоко

Подозрительную продукцию отправили обратно в Монголию
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятию не дали ввезти непроверенные мясо и молоко

На границе Бурятии пресекли незаконный ввоз из соседнего государства непроверенной мясной и молочной продукции. Нарушения выявили госинспекторы Россельхознадзора в пункте пропуска МАПП «Кяхта» при досмотре автотранспорта, следующего из Монголии в Россию.

- Граждане Монголии и России пытались ввезти более 14 кг сушеного творога и вареного и сушеного мяса. Данную продукцию запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении. Это является нарушением Положения о едином порядке осуществления ветеринарного контроля на границе, - рассказали в Россельхознадзоре республики.

В отношении нарушителей возбуждено пять дел об административном правонарушении. Продукцию изъяли и отправили обратно в Монголию.

Фото: Россельхознадзор

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