Общество 18.03.2025 в 10:51

На Бурятию снова надвигается коронавирус

Эпидемия из центральной части России может перекинуться на республику
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Текст: Иван Иванов
На Бурятию снова надвигается коронавирус
Фото: архив «Номер один»
По данным Управления Роспотребнадзора по РБ, в республике эпидемиологическая ситуация остается стабильной, показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) снизился на 18% по сравнению с неделей ранее. Структура циркулирующих респираторных вирусов сохранялась прежней. Продолжалась регистрация случаев вирусов гриппа с доминированием типа A (H1N1), показатель заболеваемости сохранялся на уровне предыдущей недели.

Между тем санитарные врачи предупреждают, что пока расслабляться рано.

Так в Санкт-Петербурге бушуют эпидемии пневмонии и ковида. В петербургских больницах занято 85% мест, предназначенных для пациентов с COVID-19 и пневмонией, при этом свободными остаются 147 коек (15%). Об этом сообщили в пресс-службе городского Комитета по здравоохранению, передает РБК. Ежедневно заболевают сотни жителей, четверо из них уже умерли. По словам главврача Боткинской больницы, причиной взрыва заболеваемости может быть аномально тёплая зима. Подъем заболеваемости ковидом начался и в Москве, которая связана с Улан-Удэ ежедневными авиарейсами.
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