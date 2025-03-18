В Улан-Удэ прошел кадетский бал «Во имя мира на земле!». В этом году бал приобрел статус международного.

Бато Алсагаев - кадет из школы №58, кружил в ритме танца в красивой кадетской форме вместе с другими участниками бала в Русском драматическом театре им. Н.А. Бестужева. Он считает, что бальные танцы - это настоящий экзамен на выносливость.

- Хореографию разучиваем интенсивно, это можно сравнить с физическими упражнениями на других тренировках. Мы тоже устаем, потеем, из себя все выжимаем для того, чтобы все это было показано красиво и качественно, - отметил Бато.

В этом году бал, который организовала школа №58 г. Улан-Удэ, приобрел статус международного.

- В нашем кадетском балу, на ряду с учащимися города Улан-Удэ, впервые принимали участие ребята из Монголии и Китая. В программе бала были представлены традиционные танцы народов мира, которые помогли участникам лучше узнать друг друга и окунуться в богатое культурное наследие каждого государства, - сказал заместитель председателя комитета по образованию Валерий Цыбикдоржиев.

Королем и королевой бала стали Сергей Козлов и Ксения Бурмакина, ученики школы №58.

Подготовка к следующему кадетскому балу началась на следующий день после окончания нынешнего бала, который прошел 17 марта. В этом году торжество было посвящено 80-летию Великой Победы.

Фото: администрация города Улан-Удэ