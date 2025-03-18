Общество 18.03.2025 в 11:07

В Бурятии объявили конкурс по изданию книг к 300-летию города Кяхта

Материалы должны быть посвящены истории, культуре, медицине, сельскому хозяйству, торговле города
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии объявили конкурс по изданию книг к 300-летию города Кяхта

В рамках подготовки к празднованию 300-летия основания города Кяхты в 2025 году в Бурятии объявлен конкурс на издание книг (возрастное ограничение 18+). Цель конкурса — поддержка авторов, исследователей и краеведов, проживающих в Республике Бурятия, а также повышение общественного престижа литературного творчества, посвященного истории города.

На конкурс могут быть выдвинуты: 

- рукописи и иные произведения на русском и/или бурятском языках, которые ранее не публиковались в печати, периодических изданиях или в интернете; 

- произведения на русском и/или бурятском языках, изданные тиражом менее 300 экземпляров. 

Материалы должны быть посвящены истории, культуре, производству, медицине, сельскому хозяйству, торговле, знаменитым личностям города Кяхты и Троицкосавска (ранее название города Кяхта). 

Произведения могут быть представлены в следующих формах: 

-эго-документы (дневники, мемуары, письма и т.д.), учитывающие личность автора и исторический контекст; 

-рукописи научных исследований и архивные разыскания; 

-справочные материалы (историко-краеведческие словари, справочники); 

-фотоальбомы и историко-культурные атласы; 

-духовно-просветительские и этнографические рукописи; 

-редкие и ценные книги, газеты и журналы с историко-культурной ценностью (репринт); 

-библиографические списки и указатели. 

Каждый участник может представить на конкурс не более одного произведения. 

Прием работ будет осуществляться с 17 марта 2025 года по 16 апреля 2025 года.

Участники подают документы в министерство культуры Бурятии в следующей комплектности:

- заявка

- 2 (два) экземпляра произведения (рукописи) в печатном виде (формат А4, текст: шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5) и в электронном виде

- 2 (два) отзыва и/или рецензии на произведение (рукопись), подписанные кандидатами или докторами наук

- предварительная смета расходов на издание, включающая редакционно-издательские и полиграфические расходы и/или коммерческие предложения издательских организаций республики (не менее трех)

- письменное согласие автора и/или иного правообладателя на издание произведения

- письменное подтверждение участника конкурса на представление к изданию произведения

Подробная информация в положении конкурса. 

Прием заявок на участие в конкурсе проводится до 16 апреля 2025 г. по адресу: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 30, Министерство культуры РБ, каб. 303, тел.: 21-74-04, Отдел музейного, библиотечного дела и народных художественных промыслов.

 

Фото: loon.site

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