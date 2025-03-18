Общество 18.03.2025 в 11:09
В Улан-Удэ на несколько часов закроют железнодорожный переезд
Там будет проходить ремонт
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ в ночь с 18 на 19 марта на железнодорожном переезде «Почтовый» будет идти ремонт. В связи с этим с 23 часов вечера до 5 утра движение через переезд будет закрыто. Объезд автомобилей будет происходить через переезд в микрорайоне Южный.
«Просим автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам при планировании поездок», - обратились к водителям в пресс-службе ВСЖД.
«Просим автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам при планировании поездок», - обратились к водителям в пресс-службе ВСЖД.