В Улан-Удэ всю ночь убирали с дорог снежную кашу и воду

Всю ночь сотрудники Комбината занимались очисткой и посыпкой дорог Улан-Удэ. С помощью привлеченной частной спецтехники за последние сутки убрали 150 кубометров снега и около 400 кубометров воды – это примерно 70 полных вакуумных машин.

- Наша работа по уборке улиц продолжается — мы откачиваем воду и обрабатываем скользкие участки. Дополнительно была привлечена частная техника. Специалисты КБУ вручную и с помощью крупногабаритной техники чистят дороги от снежной каши. Вывезли порядка 150 кубометров снега. С четырех часов утра усилили посыпку опасных участков. Мы постоянно контролируем дорожную обстановку и в настоящее время в Улан-Удэ задействовано 11 вакуумных машин, - сообщили в Комбинате по благоустройству города.

Горожанам напомнили, что сообщить о необходимости подсыпки и уборки снега с городских улиц можно через чат-бот @dispmbukbu_bot.

Фото: Комбинат по благоустройству города