Водоканал в Улан-Удэ возглавит новый директор

С 17 марта распоряжением Администрации Улан-Удэ после проведенных конкурсных процедур Валерий Нагибнев назначен директором МУП «Водоканал». Руководил ведомством он с мая 2024 года с приставкой «исполняющего обязанности».

Нагибнев Валерий Викторович родился в 1967 году. Имеет высшее техническое образование. В 1993 году окончил Политехнический институт им. М.И. Калинина по квалификации инженер-металлург. Прошёл профессиональную переподготовку по программе «Подготовка управленческих кадров». Стаж работы на руководящих должностях более 28 лет.

- Валерий Викторович начал свою трудовую деятельность с должности мастера плавильного пролета и доработал до начальника литейно-механического производства Улан-Удэнского Локомотивовагоноремонтного завода, где проработал 30 лет. С марта по май 2024 года занимал должность директора инструментального завода Улан-Удэнского авиационного завода, - сообщили в МУП «Водоканал».

Напомним, что прежних руководителей «Водоканала» Жаргала Цыбикова и Дмитрия Скакалина обвинили в коррупции. В 2023 году Цыбиков получил 6 лет лишения свободы за растрату и превышение должностных полномочий, а Дмитрий Скакалин, спустя всего два года – условный срок за служебный подлог и коммерческий подкуп.

Фото: МУП «Водоканал»