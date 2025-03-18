В Бурятии пособие по беременности получают 2 тысячи женщин

В Бурятии пособие по беременности получают две тысячи женщин. За назначением пособия можно обратиться после наступления 12 недели беременности.

- Жительницы Бурятии, вставшие на учет в медицинских организациях на ранних сроках беременности, могут обратиться за получением единого пособия. Бурятское отделение Социального фонда ежемесячно перечисляет данную выплату более двум тысячам будущим мамам, - сообщили в Социальном фонде.

За назначением пособия женщина может обратиться в отделение СФР по республике Бурятия после наступления 12 недели беременности при условии, что на учет она встала в период с 6 до 12 недели.

- Единое пособие для беременных устанавливается в качестве меры государственной поддержки. Для ее получения ежемесячный доход на каждого члена семьи заявителя не должен превышать региональный прожиточный минимум на душу населения. В Бурятии в 2025 году он составляет 19 329 рублей. Собственность семьи также должна соответствовать установленным нормативам, а сама будущая мама должна иметь гражданство РФ и постоянно проживать в России, - пояснил управляющий отделением СФР по республике Бурятия Климентий Шомоев.

В зависимости от доходов семьи размер единого пособия может составлять от 50% до 100% от республиканского прожиточного минимума для трудоспособного населения. Таким образом, размер пособия для беременных в Бурятии назначается от 10 534,50 рублей до 21 069 рублей.

Первая выплата единого пособия производится в течение 5 рабочих дней после назначения пособия, далее ежемесячно за прошедший месяц до момента рождения ребенка. В месяц рождения ребенка выплата перечисляется за полный месяц независимо от даты рождения малыша.

Обратиться за единым пособием удобнее всего на портале Госуслуг. Срок рассмотрения заявления не превышает 10 рабочих дней. Если у вас остались вопросы по единому пособию, вы можете обратиться в единый контакт-центр по телефону: 8-800-100-000-1 (звонок бесплатный).

Фото: loon.site