В Бурятии сельхозживотных чипируют с помощью Ozon и WB

С введением федерального требования по обязательному маркированию, владельцы сельхозживотных в Бурятии стали покупать бирки и микрочипы на Wildberries и Ozon. В Управлении ветеринарной службы напомнили, что покупать их следует только в ветеринарных аптеках Государственной ветеринарной службы или в частных ветеринарных аптеках республики.

- Согласно Закона «О ветеринарии», маркирование животных должно выполняться с использованием средств маркирования, снабженных уникальными 11-значными буквенно-цифровыми номерами, исключая их дублирование при учете в единой государственной информационной системе Хорриот, - рассказали в ветеринарной службе.

Государственная ветеринарная служба получила порядка 1 млн эмиссионных номеров у Россельхознадзора РФ, в связи с чем рекомендует приобретать бирки соответствующие всем нормативным требованиям в ветеринарных аптеках Государственной ветеринарной службы и в частных ветеринарных аптеках республики.

Фото: Номер один