Супермошенница из Бурятии добивается оправдания

Осужденная Октябрьским районным судом на 6,5 лет Алена Банзарай пытается «скостить» себе срок, подавая апелляционные жалобы. Недавно состоялось заседание в Верховном суде Бурятии, где мошеннице уменьшили приговор на два месяца.

Напомним, 28 декабря 2024 года в столице Бурятии завершился судебный процесс в отношении мошенницы Алены Банзарай. Женщина зарабатывала на жизнь тем, что выманивала деньги у доверчивых людей, обещая им баснословные доходы. Этим делом она промышляла долгие годы.

- Обвиняется в совершении шести преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество), пяти преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ, двух преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 159 УК РФ и преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ. Признать виновной. Назначить 6,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, - зачитала в декабре 2024 года судья Октябрьского районного суда Улан-Удэ приговор в отношении мошенницы.

Помимо отбывания наказания в колонии, осужденная должна вернуть своим жертвам деньги, которые она у них выманила. Всего мошенница должна вернуть пострадавшим более восьми миллионов рублей.

Мошенницу взяли под стражу в зале суда и отправили в СИЗО.

В январе женщина подала апелляцию в Верховный суд. Известно, что жалобу подавали также потерпевшие и прокурор, не согласившиеся с мягким приговором.

11 марта коллегия судей Верховного суда рассмотрела дело Алены Банзарай и вынесли решение о смягчении приговора – вместо 6 лет 6 месяцев мошенницу приговорили к 6 годам 4 месяцам колонии.

Как стало известно «Номер один», осужденная подала апелляционную жалобу в VIII Кассационный суд общей юрисдикции в Кемерово.

Пострадавшие же от мошеннических действий Алены Банзарай просят откликнуться других ее жертв.

Кроме того, сейчас МВД расследует похожее дело – улан-удэнка выдала себя за банковского работника, пообещала знакомым заработки на вкладах по баснословным ставкам, а после получения денег перестала выходить на связь.





Фото: "Номер один"