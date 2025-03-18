Общество 18.03.2025 в 14:06

Супермошенница из Бурятии добивается оправдания

Женщина подавала апелляцию в Верховный суд, но приговор смягчили лишь немного

A- A+
Текст: Лариса Ситник
Супермошенница из Бурятии добивается оправдания

Осужденная Октябрьским районным судом на 6,5 лет Алена Банзарай пытается «скостить» себе срок, подавая апелляционные жалобы. Недавно состоялось заседание в Верховном суде Бурятии, где мошеннице уменьшили приговор на два месяца.

Напомним, 28 декабря 2024 года в столице Бурятии завершился судебный процесс в отношении мошенницы Алены Банзарай. Женщина зарабатывала на жизнь тем, что выманивала деньги у доверчивых людей, обещая им баснословные доходы. Этим делом она промышляла долгие годы.

- Обвиняется в совершении шести преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество), пяти преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ, двух преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 159 УК РФ и преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ. Признать виновной. Назначить 6,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, - зачитала в декабре 2024 года судья Октябрьского районного суда Улан-Удэ приговор в отношении мошенницы.

Помимо отбывания наказания в колонии, осужденная должна вернуть своим жертвам деньги, которые она у них выманила. Всего мошенница должна вернуть пострадавшим более восьми миллионов рублей.

Мошенницу взяли под стражу в зале суда и отправили в СИЗО.

В январе женщина подала апелляцию в Верховный суд. Известно, что жалобу подавали также потерпевшие и прокурор, не согласившиеся с мягким приговором.

11 марта коллегия судей Верховного суда рассмотрела дело Алены Банзарай и вынесли решение о смягчении приговора – вместо 6 лет 6 месяцев мошенницу приговорили к 6 годам 4 месяцам колонии.

Как стало известно «Номер один», осужденная подала апелляционную жалобу в VIII Кассационный суд общей юрисдикции в Кемерово.

Пострадавшие же от мошеннических действий Алены Банзарай просят откликнуться других ее жертв.

Кроме того, сейчас МВД расследует похожее дело – улан-удэнка выдала себя за банковского работника, пообещала знакомым заработки на вкладах по баснословным ставкам, а после получения денег перестала выходить на связь.


Фото: "Номер один"

Теги
мошенница суд апелляция

Все новости

В Улан-Удэ убирают талый снег и песок
18.03.2025 в 14:59
Забайкальские пожарные помогли потушить горящий дом в Бурятии
18.03.2025 в 14:55
Жителям Бурятии советуют обновить Telegram для защиты от мошенников
18.03.2025 в 14:47
Ветеранов СВО в Бурятии зовут на семинар по заключению социальных контрактов
18.03.2025 в 14:47
Из Бурятии выгнали работящего китайца
18.03.2025 в 14:35
Фермеры Бурятии заработали на ярмарке «Белый месяц» два миллиона рублей
18.03.2025 в 14:12
Супермошенница из Бурятии добивается оправдания
18.03.2025 в 14:06
Сильный рубль, но высокие цены: разбираем причины с экономистами
18.03.2025 в 13:44
В Бурятии сельхозживотных чипируют с помощью Ozon и WB
18.03.2025 в 13:40
В Бурятии пособие по беременности получают 2 тысячи женщин
18.03.2025 в 13:07
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 марта

Читайте также
В Улан-Удэ убирают талый снег и песок
Работы ведутся на улицах Терешковой, Сахьяновой и в 100-х кварталах
18.03.2025 в 14:59
Жителям Бурятии советуют обновить Telegram для защиты от мошенников
Новая версия покажет в какой стране зарегистрирован аккаунт
18.03.2025 в 14:47
Ветеранов СВО в Бурятии зовут на семинар по заключению социальных контрактов
Социальный контракт – это одна из популярных мер поддержки для открытия своего дела или смены профессии
18.03.2025 в 14:47
Из Бурятии выгнали работящего китайца
Иностранец расколол женщине дрова, не имея разрешения на работу
18.03.2025 в 14:35
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru