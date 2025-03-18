Из Бурятии выгнали работящего китайца

В Бурятии судебные приставы исполнили решение суда о принудительном выдворении из России гражданина Китая.Как рассказали в УФССП по РБ, иностранец прибыл в Россию с деловой поездкой и не имел разрешения либо патента на работу. Несмотря на это, он согласился помочь женщине, которая подошла к нему на улице. При помощи приложения «Гугл переводчик» местная жительница попросила китайца расколоть дрова, пообещав, что заплатит.Иностранец пришел к женщине домой и приступил к работе, а хозяйка занялась домашними делами. В этот момент неизвестно откуда взялась полиция. Коловшего дрова китайца обвинили в нарушении российского законодательства, а именно в незаконной трудовой деятельности. Суд постановил выдворить его за пределы России.Как отметили в УФССП по РБ, всего с начала 2025 года судебные приставы выдворили 28 иностранцев, чьё пребывание в России было признано незаконным.