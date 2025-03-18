Ветеранов СВО в Бурятии зовут на семинар по заключению социальных контрактов. Семинар пройдет в очном и в онлайн-формате.

Гостям семинара расскажут, как стать участником социального контракта и получить господдержку на развитие своего дела или смены профессии.

Социальный контракт – это одна из популярных и эффективных мер поддержки среди жителей Бурятии.

Напомним, в Еравнинском районе ветеран СВО Солбон Геннадьевич Доржиев открыл свой бизнес по грузоперевозкам.

- 20 марта в 16.00 часов в Зале Героев регионального филиала фонда «Защитники Отечества» по адресу: ул. Трубачеева, 61а пройдёт семинар по заключению социальных контрактов от Министерства социальной защиты населения Бурятии для ветеранов СВО и членов их семей, - сообщили в фонде.

В этом месяце также состоится обучение от комитета по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив Республики Бурятия, центра предпринимательства «Мой бизнес», министерства спорта и молодёжной политике Республики Бурятия.

Ссылка на подключение к семинару.

По вопросам участия в обучении обращаться @vitaliyscherbak (Телеграм).

Фото: Номер один