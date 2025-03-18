Общество 18.03.2025 в 14:47

Жителям Бурятии советуют обновить Telegram для защиты от мошенников

Новая версия покажет в какой стране зарегистрирован аккаунт
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Текст: Елена Кокорина
Жителям Бурятии советуют обновить Telegram для защиты от мошенников

В новой версии мессенджера Telegram появилась полезная функция, которая помогает обезопасить пользователей. Для этого необходимо просто обновить мессенджер, сообщили в мэрии Улан-Удэ.

При общении с незнакомым номером в окне чата можно увидеть дату регистрации аккаунта и страну, где зарегистрирован телефонный номер. Эта функция направлена на дополнительную защиту от мошенников. В полиции республики рекомендуют быть бдительными и проверять информацию о собеседнике.

Берегите себя и свои данные! Не дайте мошенникам шанса вас обмануть.

Фото: предоставлено мэрией города

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