Общество 18.03.2025 в 14:47
Жителям Бурятии советуют обновить Telegram для защиты от мошенников
Новая версия покажет в какой стране зарегистрирован аккаунт
Текст: Елена Кокорина
В новой версии мессенджера Telegram появилась полезная функция, которая помогает обезопасить пользователей. Для этого необходимо просто обновить мессенджер, сообщили в мэрии Улан-Удэ.
При общении с незнакомым номером в окне чата можно увидеть дату регистрации аккаунта и страну, где зарегистрирован телефонный номер. Эта функция направлена на дополнительную защиту от мошенников. В полиции республики рекомендуют быть бдительными и проверять информацию о собеседнике.
Берегите себя и свои данные! Не дайте мошенникам шанса вас обмануть.
Фото: предоставлено мэрией города
Тегимошенники