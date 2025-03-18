Жителям Бурятии советуют обновить Telegram для защиты от мошенников

В новой версии мессенджера Telegram появилась полезная функция, которая помогает обезопасить пользователей. Для этого необходимо просто обновить мессенджер, сообщили в мэрии Улан-Удэ.

При общении с незнакомым номером в окне чата можно увидеть дату регистрации аккаунта и страну, где зарегистрирован телефонный номер. Эта функция направлена на дополнительную защиту от мошенников. В полиции республики рекомендуют быть бдительными и проверять информацию о собеседнике.

Берегите себя и свои данные! Не дайте мошенникам шанса вас обмануть.

Фото: предоставлено мэрией города