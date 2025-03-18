В Улан-Удэ убирают талый снег и песок

Сейчас на территории Октябрьского района Комбинат по благоустройству убирает талый снег и песок с дорожного полотна. Работы ведутся на улицах Терешковой, Сахьяновой и в 100-х кварталах.

С 14:00 начинается откачка образовавшихся луж. В каждом районе определены места, к примеру, в Железнодорожном районе на ул. Шаляпина, ул. Революции 1905 года, Читинский переезд, ул. Хоца Намсараева напротив сквера Пушкина, ул. Комсомольская, ул. Буйко и других.

Участки на теневых сторонах улиц, где сохраняется лед, посыпают песком, чтобы обеспечить безопасность на дорогах.

В мэрии напомнили, что жители города могут круглосуточно сообщить о необходимости посыпки и уборки снега. Для этого нужно связаться с диспетчерской службой КБУ по телефонам: 379-646, 380-838, а также через чат-бот: @dispmbukbu_bot.

Фото: администрация Улан-Удэ