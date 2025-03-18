Улицы в новых микрорайонах Улан-Удэ названы в честь Героев России

Новый жилой комплекс «Мегаполис», который находится в Октябрьском районе ввёл в эксплуатацию первый дом в конце прошлого года. Жители получили ключи и обживаются.

- Теперь они будут жить на улице имени Максима Концова, Героя Российской Федерации. Указом Президента России 4 апреля лейтенанту Максиму посмертно присвоено звание Героя за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, - сообщили в мэрии.

На улице Алдара Цыденжапова в Улан-Удэ также строятся новые дома.

В 140 микрорайоне Улан-Удэ новая улица названа в честь Героя России из Агинского округа. Матрос Тихоокеанского флота Алдар Цыденжапов в сентябре 2010 года спас жизни 348 человек, предотвратив гибель корабля ценой своей жизни.

Ещё одна улица, названная в честь Героя России Виталия Сукуева, расположена рядом с 105 микрорайоном. Виталий Сукуев был награждён медалью «За отличие в военной службе» третьей и второй степени, медалью Суворова, дважды орденом Мужества, медалью «За отвагу» и званием Героя Российской Федерации посмертно.

Фото: администрация Улан-Удэ