Общество 19.03.2025 в 12:18

В Сагаалган хирурги Бурятии спасли женщину с кровоизлиянием в мозг

Сложную операцию пришлось экстренно проводить в выходной день
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Текст: Елена Кокорина
В Сагаалган хирурги Бурятии спасли женщину с кровоизлиянием в мозг

Праздничный день чуть не обернулся трагедией для 47-летней жительницы района Бурятии. 1 марта она поступила в Республиканскую больницу с сильнейшими головными болями, где после осмотра врачом было решено делать срочную так как у пациентки был выявлен разрыв аневризмы головного мозга.

Для операции в выходной день пришлось срочно вызывать заведующего нейрохирургическим отделением Василия Хунданова, который за считанные минуты прибыл в больницу, сообщают в пресс-службе больницы.

- Работа с аневризмой сродни работе сапера, только вот вместо синего и красного проводка – функционально важные сосуды мозга диаметром всего 3-5 мм. Если повредить его, то пациент может впасть в длительную кому, получить инвалидность на всю жизнь, либо погибнуть на операционном столе. Нейрохирурги совместно с операционной бригадой в течение трех часов боролись за жизнь женщины. Благодаря их высокому профессионализму операция прошла успешно, - рассказывают в РКБ.

Вчера, 18 марта, женщина выписалась из стационара, испытывая крайнюю благодарность своим спасителям.

- Это случилось внезапно, когда готовила детям ужин. Резкая боль, словно ударили по голове. Сейчас уже чувствую себя намного лучше, но еще предстоит реабилитация. Врачи, медсестры и братья в отделении замечательные. Они делали все, чтобы облегчить мое состояние. Я очень благодарна им всем, - поделилась пациентка.

В больнице добавили, что заболевание страшное, а вот меры профилактики довольно просты. Необходимо контролировать свое артериальное давление, отказаться от курения и алкоголя, правильно питаться и поддерживать активный двигательный режим – это залог вашего счастливого, независимого будущего и здорового долголетия.

Фото: loon.site

 

 

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операция РКБ хирурги аневризма

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