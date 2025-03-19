Общество 19.03.2025 в 12:20

Улан-Удэ занял 20-е место в рейтинге городов по развитию государственно-частного партнерства

Это намного выше, чем у ближайших соседей – Иркутска и Читы
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Текст: Андрей Константинов
Улан-Удэ занял 20-е место в рейтинге городов по развитию государственно-частного партнерства
Фото: архив «Номер один»
Рейтинг «Эксперта» ежегодно исследует готовность управленческих команд в городах привлекать инвестиции с использованием государственно-частного партнерства. В Улан-Удэ, равно как и в других 208 городах России, аналитики изучали на эффективность институциональной среды, нормативно-правовой базы и проектный опыт.

В показателе «институциональная среда и нормативно-правовая база» столица Бурятии набрала 34,4 балла. В этот показатель входят более десятка критериев, на которые обращали внимание аналитики «Эксперта». В том числе, понятный для инвестора перечень перспективных проектов в мэрии Улан-Удэ, наличие специализированных структур для работы в режиме частно-государственного партнерства, уровень квалификации специалистов мэрии, наличие льгот и мер поддержки для инвесторов и другое.

В этом показателе Улан-Удэ ниже городов-лидеров, например, Новосибирска, Волгограда и Краснодара. Но заметно выше Грозного, Читы, Тамбова и многих других.

Однако, высокий итоговый результат для Улан-Удэ обеспечил второй показатель — «Проектный опыт». В нем Улан-Удэ занял очень высокое 13 место по стране с 37,7 баллами. В нем аналитики рассматривали количество и качество проектов с участием инвесторов, которые реализованы или находятся в работе.

В столице Бурятии действительно много проектов частно-государственного партнерства. Наиболее крупные из них - покупка автобусов «Волгобас», строительство «Центра волейбола» в 103 квартале, школ № 19, 108, концессионное соглашение на модернизацию двух котельных - на ул Лысогорской и Красной Звезды и многое другое.

Чтобы понять, насколько далеко оторвался Улан-Удэ в части «Проектного опыта», то есть реальных проектов для жителей города, можно сравнить 37,7 баллов с привычными нам соседями. У Читы он равняется 24,9, у Иркутска вообще 6,4. Они расположились в итоговом рейтинге на 45 и 56 позициях.

Как отмечает «Эксперт», основная доля инвестиций с использованием государственно-частного партнерства в городах России пришлась на коммунально-энергетическую и социальную сферы и благоустройство. Реализованные объекты в Улан-Удэ подтверждают этот тренд.

Главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин, комментируя данные «Эксперта», отметил, что «рейтинг становится важным ориентиром для управленцев и инвесторов в сфере ГЧП». Иначе говоря, лидеры рейтинга, а 20 место Улан-Удэ среди 208 городов России — это, безусловно, лидерские позиции, будут пристально рассматриваться инвесторами для вхождения в город и регион.

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