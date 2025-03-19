Общество 19.03.2025 в 12:35

Работодатели Бурятии получат в этом году субсидии на рабочие места для инвалидов

Размер субсидии составит 200 тыс. рублей на одно рабочее место
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Текст: Служба информации "Номер один"
Работодатели Бурятии получат в этом году субсидии на рабочие места для инвалидов

Работодатели Бурятии могут получить субсидии на организацию рабочих мест для сотрудников с ограничениями по здоровью.

- Субсидии предназначены для возмещения расходов на оборудование рабочих мест для инвалидов I и II групп, а также ветеранов боевых действий. Размер субсидии не превышает 200 тыс. рублей на одно рабочее место, - сообщили в правительстве Бурятии.

К расходам относится:

- приобретение и установка оборудования для специальных рабочих мест;

- создание рабочего места на дому, если это предусмотрено индивидуальной программой реабилитации.

Как ранее сообщал «Номер один», основное условие получения компенсации – это занятость инвалида на срок не меньше 9 месяцев, что должно быть зафиксировано в трудовом договоре с ним.

Заявление о предоставлении субсидии работодатель должен направить в республиканское агентство занятости населения в течение 3 месяцев с даты подписания трудового договора с инвалидом. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие расходы.

Для получения дополнительной информации можно обращаться в Республиканское агентство занятости населения по телефону 8 (3012) 41-70-57 или в Центры занятости населения.

 

Фото: loon.site

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