Работодатели Бурятии получат в этом году субсидии на рабочие места для инвалидов

Работодатели Бурятии могут получить субсидии на организацию рабочих мест для сотрудников с ограничениями по здоровью.

- Субсидии предназначены для возмещения расходов на оборудование рабочих мест для инвалидов I и II групп, а также ветеранов боевых действий. Размер субсидии не превышает 200 тыс. рублей на одно рабочее место, - сообщили в правительстве Бурятии.

К расходам относится:

- приобретение и установка оборудования для специальных рабочих мест;

- создание рабочего места на дому, если это предусмотрено индивидуальной программой реабилитации.

Как ранее сообщал «Номер один», основное условие получения компенсации – это занятость инвалида на срок не меньше 9 месяцев, что должно быть зафиксировано в трудовом договоре с ним.

Заявление о предоставлении субсидии работодатель должен направить в республиканское агентство занятости населения в течение 3 месяцев с даты подписания трудового договора с инвалидом. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие расходы.

Для получения дополнительной информации можно обращаться в Республиканское агентство занятости населения по телефону 8 (3012) 41-70-57 или в Центры занятости населения.

Фото: loon.site