Общество 19.03.2025 в 13:37

Природный парк «Мамай» в Бурятии стал опасен для туристов

Потепление может вызвать там сход лавины
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Природный парк «Мамай» в Бурятии стал опасен для туристов

В Бурятии предупредили, что в особо охраняемой природной территории регионального значения природном парке «Мамай» есть угроза схода лавины. В связи с этим, туристов просят временно воздержаться от походов и прогулок.

- Последние дни в долине наблюдается плюсовая температура, поэтому существует высокая вероятность схода мокрых лавин с южных склонов. Возможны сходы лавин и с других солнечных склонов. В целях безопасности просим воздержаться от прогулок туристов-пешеходов и их гидов-проводников, - сообщили в БУ «Бурприрода».

Фото: loon.site

 

Теги
лавина парк туристы

Все новости

Алексей Цыденов: «Президент нас поддерживает»
19.03.2025 в 13:55
Природный парк «Мамай» в Бурятии стал опасен для туристов
19.03.2025 в 13:37
Работодатели Бурятии получат в этом году субсидии на рабочие места для инвалидов
19.03.2025 в 12:35
Владимир Павлов: «Мы соседи, мы братья»
19.03.2025 в 12:31
Улан-Удэ занял 20-е место в рейтинге городов по развитию государственно-частного партнерства
19.03.2025 в 12:20
В Сагаалган хирурги Бурятии спасли женщину с кровоизлиянием в мозг
19.03.2025 в 12:18
В Бурятии за шесть лет построено более 100 спортивных объектов
19.03.2025 в 12:17
В Бурятии поймали мошенников из фиктивного агентства недвижимости
19.03.2025 в 11:56
Ветеран СВО из Бурятии занял первое место на зимних соревнованиях
19.03.2025 в 11:54
В Улан-Удэ подполковник полиции помогала замешанным в уголовке родственникам
19.03.2025 в 11:47
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 марта

Читайте также
Работодатели Бурятии получат в этом году субсидии на рабочие места для инвалидов
Размер субсидии составит 200 тыс. рублей на одно рабочее место
19.03.2025 в 12:35
Улан-Удэ занял 20-е место в рейтинге городов по развитию государственно-частного партнерства
Это намного выше, чем у ближайших соседей – Иркутска и Читы
19.03.2025 в 12:20
В Сагаалган хирурги Бурятии спасли женщину с кровоизлиянием в мозг
Сложную операцию пришлось экстренно проводить в выходной день
19.03.2025 в 12:18
270 участников СВО подали заявки на участие в программе «Патриоты Бурятии»
Учёба для прошедших отбор участников СВО начнётся с 1 июля
19.03.2025 в 11:30
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru