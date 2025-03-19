Природный парк «Мамай» в Бурятии стал опасен для туристов

В Бурятии предупредили, что в особо охраняемой природной территории регионального значения природном парке «Мамай» есть угроза схода лавины. В связи с этим, туристов просят временно воздержаться от походов и прогулок.

- Последние дни в долине наблюдается плюсовая температура, поэтому существует высокая вероятность схода мокрых лавин с южных склонов. Возможны сходы лавин и с других солнечных склонов. В целях безопасности просим воздержаться от прогулок туристов-пешеходов и их гидов-проводников, - сообщили в БУ «Бурприрода».

Фото: loon.site