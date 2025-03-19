В Бурятии продолжается рост цен на стройматериалы

В Бурятии за 2024 год цены на стройматериалы выросли в среднем на 9%. В этом году рост продолжился. За январь-февраль они подорожали еще на 0,91%, сообщили в республиканском Минстрое. Вероятно, в дальнейшем темпы роста цен только ускорятся, поскольку пик строительного сезона еще впереди.Пока же, по данным министерства, на основные группы стройматериалов цены остаются без изменений. В их числе щебень, песок, цемент, битум, железобетонные изделия, некоторые виды металлопроката, бетонные смеси, кирпич, оконные блоки, пиломатериалы и фанера, электротехнические и сантехнические изделия, кое-что из отделочных материалов, отопительные радиаторы.Но на некоторые позиции цены уже подлетели. Так, на 44% подорожала гидроизоляция, на 14% - минераловатные маты и обои, на 10% - пенополистирол, на 3% - настенная и напольная плитка, акриловая фасадная краска, на 2% - автоклавный газобетон, на 1% - штукатурка «Кнауф» и кабель.Ряд товаров, напротив, подешевел. Максимальное снижение на 15% показал профилированный оцинкованный лист. На 6% подешевели пластиковые трубы, на 1-5% - некоторые виды металлопроката.