Общество 19.03.2025 в 14:43

В Улан-Удэ восстанавливают размытую дорогу в Радужном

Коммунальщики отсыпают ее и грейдируют
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ восстанавливают размытую дорогу в Радужном

Из-за обильного таяния снега дорога на улице Гостеприимной в мкрн Радужный была размыта. Работники Комбината по благоустройству сегодня с утра отсыпали промоины щебнем и отгрейдировали участок.

Коммунальные службы продолжают следить за дорожной обстановкой во всех районах Улан-Удэ. Сегодня отсыпали промоины щебнем и отгрейдировали участки дорог, которые больше всего страдают от скопления талых вод. Устраняют промоины на грунтовых дорогах и проводят отсыпку в мкрн Радужный и Новая Комушка.

- Отметим, что сейчас устраняем только размывы. Грейдирование грунтовых дорог начнем ориентировочно в конце апреля, - сообщили в ведомстве.

Помимо этого ведется откачка луж на магистральных улицах. Где вода уже нет, специалисты Комбината убирают песок с проезжей части по ул. Терешковой, пр. Строителей и другим улицам.

Фото: Комбинат по благоустройству города

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