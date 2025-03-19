Общество 19.03.2025 в 15:52

Жителей Бурятии приглашают на ярмарку вакансий

Она пройдет 18 апреля в улан-удэнском ФСК
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Текст: Иван Иванов
Жителей Бурятии приглашают на ярмарку вакансий
Более 70-ти работодателей Бурятии представят вакансии на Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Региональный этап мероприятия пройдет в республике 18 апреля 2025 года под эгидой нового национального проекта «Кадры».

Жителей и гостей республики приглашают в Физкультурно-спортивный комплекс Улан – Удэ, где с 10:00 до 14:00 часов более 70 предприятий республики представят свои вакансии и расскажут соискателям о карьерных возможностях. Среди них наши крупнейшие заводы - предприятия оборонно-промышленного комплекса, организации сферы строительства, транспорта, сельского хозяйства, IT-отрасли, социальной сферы, торговли.

Более 20 образовательных организаций презентуют направления подготовки. Соискатели смогут узнать о том, как повысить свои профессиональные компетенции или пройти переобучение по востребованной профессии.

«Основная цель Всероссийской ярмарки трудоустройства не только подбор работы, но и помощь в планировании карьеры с учетом конкретной жизненной ситуации соискателя. В программу мероприятия включены площадки по взаимодействию с работодателями и карьерными консультантами, интересные тренинги, мастер-классы, презентации. Мы представим все возможности современной службы занятости», - рассказал руководитель Республиканского агентства занятости населения Александр Башкирцев.

Также на предстоящей ярмарке будут работать площадки по предоставлению государственной поддержки участникам СВО и членам их семей, по организации предпринимательской деятельности, по профориентации и карьерному консультированию.

В рамках ярмарки пройдет Фестиваль профессий, в рамках которого эксперты помогут выпускникам, студентам и их родителям наметить наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства, а тем, кто только выбирает свою будущую профессию – узнать о самых востребованных направлениях.
 
Отметим, что Всероссийская ярмарка трудоустройства – масштабный проект, который запущен Минтрудом России при поддержке Президента Российской Федерации.

Федеральный этап мероприятия состоится 27 июня 2025 года.
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