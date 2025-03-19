Общество 19.03.2025 в 14:57
«Поссорилась с родителями»
В Новосибирской области из дома сбежала 16-летняя девушка с пирсингом
Текст: КП-Новосибирск
В Новосибирске волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» ищут 16-летнюю жительницу поселка Октябрьский в Мошковском районе, которая пропала накануне вечером 18 марта. Девушка-подросток ушла из дома и не вернулась, сообщает КП-Новосибирск.
Согласно информации, которую сообщили волонтеры отряда, заявка на поиск к ним поступила только утром 19 марта.
— Приметы пропавшей: рост 165 сантиметров, стройное телосложение, русые волосы с фиолетовым оттенком, голубые глаза. Особые приметы: пирсинг на правой брови и в носу. На девушке была черная куртка, такого же цвета кофта и черно-белые кроссовки. При себе была черная сумка, — сообщили в «ЛизаАлерт» по Новосибирской области.
Знакомые девушки рассказали, что ушла она из дома из-за конфликта с родителями.
— Если вкратце — она ушла из-за родителей. С ними была ссора накануне, с применением рукоприкладства. Не знаю, где она ночевала, но ее уже нашли, сейчас она находится в отделении полиции, — рассказал анонимно знакомый девушки.
Еще одна знакомая семьи подтвердила, что школьницу нашли утром.
В «ЛизаАлерт» сообщили, что заявка о поиске поступила только утром 19 марта. Сейчас идет проверка информации.
Согласно информации, которую сообщили волонтеры отряда, заявка на поиск к ним поступила только утром 19 марта.
— Приметы пропавшей: рост 165 сантиметров, стройное телосложение, русые волосы с фиолетовым оттенком, голубые глаза. Особые приметы: пирсинг на правой брови и в носу. На девушке была черная куртка, такого же цвета кофта и черно-белые кроссовки. При себе была черная сумка, — сообщили в «ЛизаАлерт» по Новосибирской области.
Знакомые девушки рассказали, что ушла она из дома из-за конфликта с родителями.
— Если вкратце — она ушла из-за родителей. С ними была ссора накануне, с применением рукоприкладства. Не знаю, где она ночевала, но ее уже нашли, сейчас она находится в отделении полиции, — рассказал анонимно знакомый девушки.
Еще одна знакомая семьи подтвердила, что школьницу нашли утром.
В «ЛизаАлерт» сообщили, что заявка о поиске поступила только утром 19 марта. Сейчас идет проверка информации.