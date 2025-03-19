Абитуриентов Бурятии приглашают в медицинские вузы России
Абитуриентов Бурятии приглашают в медицинские вузы России и Бурятии. Минздрав Бурятии объявил о начале приема документов на заключение договора о целевом обучении с 1 апреля 2025 года.
Этапы поступления:
- с 1 апреля по 10 июня – выбор работодателя/подача документов в медицинские организации;
- с 20 июня по 25 июля - подача документов в ВУЗы;
- с 20 июня по 10 августа — подача документов в ССУЗы;
- с 29 по 30 июля — зачисление;
- с 1 по 30 августа — заключение договоров;
- Главным преимуществом целевого обучения является возможность поступления в медицинские ВУЗы по отдельному конкурсу, который меньше, чем при поступлении на бюджет. Студенты-целевики получат ежемесячную выплату - 3000 рублей - студентам ВУЗов, 1500 рублей - студентам ССУЗов. Их ждет практика в ведущих медучреждениях и гарантированное трудоустройство, - сообщили в минздраве Бурятии.
Подробно ознакомиться с информацией о целевом обучении можно на сайте минздрава Бурятии и в социальных сетях, а также обратиться в центр минздрава Бурятии, по тел.: 8 (3012) 37-80-42.
Фото: loon.site