Абитуриентов Бурятии приглашают в медицинские вузы России и Бурятии. Минздрав Бурятии объявил о начале приема документов на заключение договора о целевом обучении с 1 апреля 2025 года.

Этапы поступления:

- с 1 апреля по 10 июня – выбор работодателя/подача документов в медицинские организации;

- с 20 июня по 25 июля - подача документов в ВУЗы;

- с 20 июня по 10 августа — подача документов в ССУЗы;

- с 29 по 30 июля — зачисление;

- с 1 по 30 августа — заключение договоров;

- Главным преимуществом целевого обучения является возможность поступления в медицинские ВУЗы по отдельному конкурсу, который меньше, чем при поступлении на бюджет. Студенты-целевики получат ежемесячную выплату - 3000 рублей - студентам ВУЗов, 1500 рублей - студентам ССУЗов. Их ждет практика в ведущих медучреждениях и гарантированное трудоустройство, - сообщили в минздраве Бурятии.

Подробно ознакомиться с информацией о целевом обучении можно на сайте минздрава Бурятии и в социальных сетях, а также обратиться в центр минздрава Бурятии, по тел.: 8 (3012) 37-80-42.

Фото: loon.site