Общество 19.03.2025 в 17:06

С 20 марта в Улан-Удэ начнется Неделя детской книги

Мероприятия пройдут в Детско-юношеской библиотеке
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Текст: Служба информации "Номер один"
С 20 марта в Улан-Удэ начнется Неделя детской книги

Детско-юношеская библиотека приглашает всех улан-удэнцев на мероприятия в рамках «Недели детской книги» с 20 по 30 марта (возрастное ограничение 0+).

Госте ждут игровые, познавательные и развлекательные площадки, встречи с писателями, единомышленниками и творцами.

Хедлайнер мероприятия – Марианна Язева (г. Иркутск), писательница, редактор детского литературно-художественного журнала «Сибирячок», победитель ряда литературных конкурсов фантастики и фэнтези («Млечный путь», «ФантЛабораторная работа», «Миры Фэнтези» и др.), с 2023 года Марианна Язева – Член Союза российских писателей.

Программа мероприятий Недели детской книги:

- 20 марта в школе №26 состоится торжественное открытие «Недели детской книги», на котором юных читателей ждут литературные игры, увлекательная беседа с Марианной Язевой, церемония вскрытия капсулы времени «Послание будущим читателям» и концертная программа (возрастное ограничение 0+).

- 21 марта пройдут 2 лекции от Марианны Язевой (возрастное ограничение 0+).

В 12:00 – интерактивная лекция для детей «Сибирячок» открывает мир: путешествие в детскую литературу» о писательстве, вдохновении, журнале и его редакции (0+).

В 14:00 – лекция для родителей и специалистов библиотек «Детское чтение: рекомендации эксперта». Марианна Язева расскажет о значении чтения для развития детей, о том, как книги помогают учиться и мечтать, о современных тенденциях в детской литературе, о темах, сюжетах и жанрах, которые наиболее интересны детям (0+).

- 25 марта пройдет Чемпионат по неподготовленному чтению вслух среди старшеклассников «Страница-25» (возрастное ограничение 0+). В нем примут участие школьники и студенты учебных заведений г. Улан-Удэ и других районов республики. Ребята прочтут книги без подготовки, покажут свой артистизм и красноречие на сцене.

Подробнее о программе на странице библиотеки Вконтакте: https://vk.com/youth_library03

Место проведения: Республиканская детско-юношеская библиотека, центр чтения им. Б. Абидуева (пр. Победы, 5), тел. 43-39-80.

Возрастное ограничение 0+


Фото: loon.site

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