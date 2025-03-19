Заместитель министра по спорту и молодежной политике Татьяна Парпаева на пресс-клубе «Прямо об актуальном» рассказала о работе киберволонтеров. Они ищут в интернете детей, которые лайкают и репостят запрещенный контент. Этим также занимается специальная нейросеть, разработанная по поручению президента России.Чиновница приоткрыла алгоритм работы нейросети: когда загружаешь систему и вводишь фамилию, имя и отчество ребенка, нейросеть «сращивает» его официальный аккаунт с другими его аккаунтами, которые он использует анонимно.– То есть, условно говоря, в среднем у одного ребенка от трех до пяти аккаунтов. Есть заброшенные, а есть те, где он называется Ивановым Васей или Ночным рыцарем. Допустим, он постит и лайкает запрещенную информацию. И вот эта система, распознает, что из пяти его аккаунтов один находится в деструктиве, – пояснила Татьяна Парпаева. – Система дает возможность выстроить некий светофор по детям: которые попали в красную зону – они прямо делают репосты запрещенного контента, в желтую зону – лайкают запрещенные публикации или посты, в зеленую – за подобным не замечены.В свою очередь, киберволонтеры ищут запрещенный контент вручную. Выявив его, они приходят в oбpaзoвaтeльнoe yчpeждeниe, где учится ребенок с деструктивным аккаунтом.– Mы нe гoвopим: «Boт y вac ecть тaкoй peбeнoк». Mы coбиpaeм вcю пapaллeль клaccoв. И peбятa paccкaзывaют, чтo y любoгo пocтyпкa ecть cвoи пocлeдcтвия. Пoтoм, чepeз пoлгoдa, дeлaeм нoвый cpeз. Ecли cитyaция пoмeнялacь, тo мы пoнимaeм, чтo нaшa paбoтa былa эффeктивнo пpoвeдeнa, ecли нeт, тo мы cнoвa тyдa зaxoдим, – рассказала Татьяна Парпаева. – И вот посты или какие-то там публикации сразу направляются в Роскомнадзор и в правоохранительные органы, чтобы в дальнейшем уже пошла работа в этом направлении. Постоянно действующих у нас 15 волонтеров, потому что работа очень системная, ежедневная. Расширять количество киберволонтеров мы пока не видим необходимости, потому что они со своим объемом справляются достаточно хорошо. В прошлом году мы еще купили программу «Парсер», которая позволяет в автоматическом режиме находить запрещенный контент.