Общество 19.03.2025 в 17:19

Волонтерские проекты в Бурятии будут продолжены в рамках нацпроекта «Молодежь и дети»

Всего в республике на сегодня работает порядка 101 тысячи волонтеров
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Волонтерские проекты в Бурятии будут продолжены в рамках нацпроекта «Молодежь и дети»

Лучшие наработки добровольчества Бурятии будут продолжены в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщила заместитель министра спорта и молодежной политики Бурятии Татьяна Парпаева на пресс-клубе «Прямо об актуальном», который прошел 18 марта.

Пресс-клуб был посвящен итогам проекта «Спорт - норма жизни» в рамках национального проекта «Демография» и планам реализации национального проекта «Молодежь и дети» в Бурятии.

– До 2025 года развитие нашего добровольчества находилось в рамках национального проекта «Образование» федерального проекта «Социальная активность». Был внедрен стандарт развития добровольчества, была большая работа проведена с каждым министерством – в свои положения они внесли изменения по поддержке добровольчества, – сказала Татьяна Парпаева.

В 2019 году был создан Ресурсный центр добровольчества «ДоброДом». Сегодня его отделения созданы в каждом муниципальном образовании.

– Там собирается гуманитарная помощь, которая впоследствии направляется нашим ребятам в зону специальной военной операции. У нас большая работа выстроена с новыми территориями: все, наверное, уже знают, что с самого начала СВО у нас есть палатка, которая стоит на границе с Херсонской областью, в поселке Джанкой. У нас есть юрта, которая находится в Армянске – это Крым. В декабре 2024 года у нас появился Дом волонтеров в Мариуполе. Мы открыли направление в Санкт-Петербургских госпиталях. Каждые три недели по 10 человек выезжают, чтобы обеспечивать работу волонтерских центров в вышеназванных городах, – говорит заместитель министра спорта и молодежной политики Бурятии Татьяна Парпаева.

Также она добавила, по национальному проекту «Образование» были установлены показатели вовлечения населения в добровольчество в возрасте от 7 лет и выше, сегодня же по новому нацпроекту «Молодежь и дети» упор ставится на возрастную категорию 14-35 лет.

– У нас в Бурятии порядка 101 тысячи волонтеров, которые сегодня работают в разных направлениях добровольчества. Только волонтеров, которые сегодня занимаются вопросами специальной военной операции, насчитывается 16 тысяч человек, – уточнила заместитель министра спорта и молодежной политики Бурятии Татьяна Парпаева.

 

Фото: правительство Бурятии

Теги
молодежь Бурятия

Все новости

Жители Улан-Удэ жалуются на отмену маршруток
19.03.2025 в 17:34
Волонтерские проекты в Бурятии будут продолжены в рамках нацпроекта «Молодежь и дети»
19.03.2025 в 17:19
В Бурятии за «деструктивными» детьми охотятся нейросеть и киберволонтеры
19.03.2025 в 17:09
С 20 марта в Улан-Удэ начнется Неделя детской книги
19.03.2025 в 17:06
Хирурги Бурятии показали фото жутких находок после операций
19.03.2025 в 16:54
Абитуриентов Бурятии приглашают в медицинские вузы России
19.03.2025 в 16:33
Жители Бурятии обратились к Владимиру Путину
19.03.2025 в 16:04
Жителей Бурятии приглашают на ярмарку вакансий
19.03.2025 в 15:52
Более 200 борцов со всего Дальнего Востока соберутся в Улан-Удэ
19.03.2025 в 15:46
Фермеры Бурятии могут получить субсидии для развития своего хозяйства
19.03.2025 в 15:29
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 марта

Читайте также
Жители Улан-Удэ жалуются на отмену маршруток

Горожане «потеряли» 29 и 30 маршруты

19.03.2025 в 17:34
В Бурятии за «деструктивными» детьми охотятся нейросеть и киберволонтеры
Если профилактика не помогает, за дело берутся полиция и Роскомнадзор
19.03.2025 в 17:09
С 20 марта в Улан-Удэ начнется Неделя детской книги
Мероприятия пройдут в Детско-юношеской библиотеке
19.03.2025 в 17:06
Хирурги Бурятии показали фото жутких находок после операций
Из органов пациента они извлекли россыпь камней
19.03.2025 в 16:54
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru