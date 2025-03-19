Волонтерские проекты в Бурятии будут продолжены в рамках нацпроекта «Молодежь и дети»

Лучшие наработки добровольчества Бурятии будут продолжены в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщила заместитель министра спорта и молодежной политики Бурятии Татьяна Парпаева на пресс-клубе «Прямо об актуальном», который прошел 18 марта.

Пресс-клуб был посвящен итогам проекта «Спорт - норма жизни» в рамках национального проекта «Демография» и планам реализации национального проекта «Молодежь и дети» в Бурятии.

– До 2025 года развитие нашего добровольчества находилось в рамках национального проекта «Образование» федерального проекта «Социальная активность». Был внедрен стандарт развития добровольчества, была большая работа проведена с каждым министерством – в свои положения они внесли изменения по поддержке добровольчества, – сказала Татьяна Парпаева.

В 2019 году был создан Ресурсный центр добровольчества «ДоброДом». Сегодня его отделения созданы в каждом муниципальном образовании.

– Там собирается гуманитарная помощь, которая впоследствии направляется нашим ребятам в зону специальной военной операции. У нас большая работа выстроена с новыми территориями: все, наверное, уже знают, что с самого начала СВО у нас есть палатка, которая стоит на границе с Херсонской областью, в поселке Джанкой. У нас есть юрта, которая находится в Армянске – это Крым. В декабре 2024 года у нас появился Дом волонтеров в Мариуполе. Мы открыли направление в Санкт-Петербургских госпиталях. Каждые три недели по 10 человек выезжают, чтобы обеспечивать работу волонтерских центров в вышеназванных городах, – говорит заместитель министра спорта и молодежной политики Бурятии Татьяна Парпаева.

Также она добавила, по национальному проекту «Образование» были установлены показатели вовлечения населения в добровольчество в возрасте от 7 лет и выше, сегодня же по новому нацпроекту «Молодежь и дети» упор ставится на возрастную категорию 14-35 лет.

– У нас в Бурятии порядка 101 тысячи волонтеров, которые сегодня работают в разных направлениях добровольчества. Только волонтеров, которые сегодня занимаются вопросами специальной военной операции, насчитывается 16 тысяч человек, – уточнила заместитель министра спорта и молодежной политики Бурятии Татьяна Парпаева.

Фото: правительство Бурятии