Жители Улан-Удэ жалуются на отмену маршруток
Горожане «потеряли» 29 и 30 маршруты
В соцсетях жители столицы Бурятии жалуются на ухудшение транспортной доступности в центре Улан-Удэ. В частности, возникли сложности с тем, чтобы добраться до торговых центров в районе набережной.
«В связи с отменой маршрута 29 и 30 теперь ни один маршрут не заезжает на территорию ТЦ «Пионер». Сотрудники жалуются на сложности с тем, чтобы приехать и уехать на работу (ТЦ работает до 22:00). Снижается покупательский поток, падает выручка. Можно же сделать, чтобы какой-то маршрут заезжал. Очень сложно каждый день ходить на площадь или в центр», - пишут горожане в соцсетях.
Улан-удэнцы в комментариях соглашаются с тем, что маршруты были удобные и сожалеют о том, что они исчезли.
«Да уж… Удобные были маршруты», «В таком случае надо, чтоб торговый центр пустил бесплатные автобусы», «Сделали бы лучше полноценную, красивую набережную, как во многих городах».
Напомним, о том, что в Улан-Удэ резко сократилось количество маршрутов №№29 и 30, горожане сообщали еще в декабре.
Фото: "Номер один"