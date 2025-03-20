Общество 20.03.2025 в 09:09

В Улан-Удэ на два дня придет лето

Однако потом снова похолодает
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Текст: Иван Иванов
В Улан-Удэ на два дня придет лето
Фото: freepik.com
Глобальное потепление все больше сказывается на нашей республике. По данным Бурятского Гидрометцентра, днем 20 марта температура воздуха в Улан-Удэ прогреется до плюс 14 градусов. А в пятницу - до плюс 16 градусов.

В Улан-Удэ будет превышен суточный максимум температуры воздуха впервые за практически столетний период.

Причиной столь такого резкого потепления стал вынос тёплой воздушной массы с территории Казахстана и Западной Сибири.

Однако слишком расслабляться и переодеваться в летнюю одежда пока рановато: уже на следующей неделе по прогнозам синоптиков дневные температуры снова опустятся, в том числе до отрицательных значений.
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