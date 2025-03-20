Общество 20.03.2025 в 09:22

Житель Бурятии обанкротился благодаря сайту знакомств

Мужчина остался без любви и без денег
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Текст: Елена Кокорина
Житель Бурятии обанкротился благодаря сайту знакомств

В полицию Улан-Удэ поступило заявление от 36-летнего горожанина, который потерял свыше 800 тысяч рублей, потому как стал очередной жертвой мошенников. Началась его грустная история со встречи незнакомки на сайте знакомств в феврале прошлого года.

Приятное общение с ней незаметно привело его к «инвестиционной деятельности». Подзаработать, приобретая и продавая акции различных компаний, знакомая предложила в июне.

- Скачав необходимое приложение улан-удэнец вложил стартовый капитал - 7 тысяч рублей, уже тогда заметив увеличившийся баланс в личном кабинете сервиса, и, более того, «вывел» 50 долларов США. Такое положение дел убедило, что схема «рабочая», поэтому мужчина внёс туда ещё 825 тысяч рублей. После уже другой «специалист» предложил приобрести криптовалюту. Практически каждый день он находился на связи с «клиентом», проводя «сделки на бирже». Доход в приложении рос, однако на запрос «вывода прибыли» горожанин получил отказ, - рассказали в полиции.

При попытке связаться с лже-брокером ему никто не отвечал, сервис перестал работать и мужчина обратился в полицию, так как наконец понял, что стал жертвой аферистов. Причиненный ему ущерб составил 832 тысячи рублей.

Полиция Бурятии предупреждает граждан – видимое в личном кабинете инвестиционного приложения увеличение баланса лишь мошеннический приём, чтобы убедить жертву в достоверности происходящего. Не дайте себя обмануть!

Фото: loon.site

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