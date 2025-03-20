Несколько ДНТ останутся сегодня без света в Улан-Удэ

Сегодня в связи с ремонтными работами в Улан-Удэ отключат электричество. Без света останутся несколько ДНТ и более десятка улиц. Электроэнергии не будет по следующим адресам:-ул. Автотранспортная, 5 (д/с№104, «Зорька»), ул. Автотранспортная, 6-16, ул. Дорожная, 40, 42, 42а, частный д/с «Чудо-детки», ул. Рукавишникова, 1-36, ул. Светлая, 2-26.- ул. Пермская, 1-47, ул. Уфимская, 1-21- СНТ «Дружба», ул. Лебедева, 1-45, 45а, ул. Складская, 1-12, ул. Сплавная, 1-4, ул. Степная, 1-21, профессиональное училище №25, ул. Тулаева, 1-61, ул. Лесозаводская, 1-40, скважина №8, ул. Таежная, 26.- ул. Ландышевая, 1-81, ДНТ «Кедр», ДНТ «Энергетик», ДНТ «Зеленый плюс», гаражи п. Энергетик, 78а, ИП Николаев, п. Энергетик, 78, ИП Игумнова (гаражный кооператив).