Общество 20.03.2025 в 09:26

Несколько ДНТ останутся сегодня без света в Улан-Удэ

Также под отключение попадет более десятка улиц
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Текст: Андрей Константинов
Несколько ДНТ останутся сегодня без света в Улан-Удэ
Фото: архив «Номер один»
Сегодня в связи с ремонтными работами в Улан-Удэ отключат электричество. Без света останутся несколько ДНТ и более десятка улиц. Электроэнергии не будет по следующим адресам:

с 10:00 до 17:00

-ул. Автотранспортная, 5 (д/с№104, «Зорька»), ул. Автотранспортная, 6-16, ул. Дорожная, 40, 42, 42а, частный д/с «Чудо-детки», ул. Рукавишникова, 1-36, ул. Светлая, 2-26.

- ул. Пермская, 1-47, ул. Уфимская, 1-21

с 10:00 до 16:00

- СНТ «Дружба», ул. Лебедева, 1-45, 45а, ул. Складская, 1-12, ул. Сплавная, 1-4, ул. Степная, 1-21, профессиональное училище №25, ул. Тулаева, 1-61, ул. Лесозаводская, 1-40, скважина №8, ул. Таежная, 26.

с 9:00 до 17:00

- ул. Ландышевая, 1-81, ДНТ «Кедр», ДНТ «Энергетик», ДНТ «Зеленый плюс», гаражи п. Энергетик, 78а, ИП Николаев, п. Энергетик, 78, ИП Игумнова (гаражный кооператив).
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