В Бурятии закрыли ещё две ледовые переправы

В Бурятии в связи с наступлением тепла и изменением структуры ледового покрова закрыли две переправы: Усть-Чикойскую в посёлке Новоселенгинск и Татауровскую в селе Татаурово. Ранее прекратила работу переправа в микрорайоне Мостовой в Улан-Удэ.Как сообщили в МЧС, на сегодня в республике действуют следующие ледовые переправы:- в Прибайкальском районе (п. Ильинка, р. Селенга);- в Муйском районе (с. Усть-Муя, р. Муя);- в Баргузинском районе (с. Катунь - с. Курбулик, с. Курбулик - с. Змеевая, с. Курбулик - с. Огород, с. Курбулик - Площадь, с. Монахово - с. Катунь на озере Байкал.).«На всех официальных ледовых переправах установлены спасательные посты, имеется необходимый инвентарь, информационные щиты с правилами безопасности, а также дорожные знаки. Призываем граждан пользоваться только санкционированными ледовыми переправами», - обратились к жителям Бурятии в МЧС.