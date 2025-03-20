Общество 20.03.2025 в 09:38
В Бурятии закрыли ещё две ледовые переправы
Лед на них стал очень опасен
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии в связи с наступлением тепла и изменением структуры ледового покрова закрыли две переправы: Усть-Чикойскую в посёлке Новоселенгинск и Татауровскую в селе Татаурово. Ранее прекратила работу переправа в микрорайоне Мостовой в Улан-Удэ.
Как сообщили в МЧС, на сегодня в республике действуют следующие ледовые переправы:
- в Прибайкальском районе (п. Ильинка, р. Селенга);
- в Муйском районе (с. Усть-Муя, р. Муя);
- в Баргузинском районе (с. Катунь - с. Курбулик, с. Курбулик - с. Змеевая, с. Курбулик - с. Огород, с. Курбулик - Площадь, с. Монахово - с. Катунь на озере Байкал.).
«На всех официальных ледовых переправах установлены спасательные посты, имеется необходимый инвентарь, информационные щиты с правилами безопасности, а также дорожные знаки. Призываем граждан пользоваться только санкционированными ледовыми переправами», - обратились к жителям Бурятии в МЧС.
Как сообщили в МЧС, на сегодня в республике действуют следующие ледовые переправы:
- в Прибайкальском районе (п. Ильинка, р. Селенга);
- в Муйском районе (с. Усть-Муя, р. Муя);
- в Баргузинском районе (с. Катунь - с. Курбулик, с. Курбулик - с. Змеевая, с. Курбулик - с. Огород, с. Курбулик - Площадь, с. Монахово - с. Катунь на озере Байкал.).
«На всех официальных ледовых переправах установлены спасательные посты, имеется необходимый инвентарь, информационные щиты с правилами безопасности, а также дорожные знаки. Призываем граждан пользоваться только санкционированными ледовыми переправами», - обратились к жителям Бурятии в МЧС.