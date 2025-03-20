Черный лесоруб из Бурятии остался без колес

В Бурятии судебные приставы взыскали с черного лесоруба 280 тысяч рублей, арестовав и продав его иномарку. Мужчина был признан виновным в незаконной рубке лесных насаждений.

Как следует из решения суда, нарушитель выехал на своем тракторе в лесной массив, где хотел найти валежник.

- Когда поиски не увенчались успехом, он, не имея разрешительных документов, спилил две сосны, чтобы распустить их на доски. Однако, довести свой замысел до конца ему не удалось, так как сотрудники лесхоза застали его на месте преступления, - рассказывают в УФССП республики.

Учитывая частично возмещенный ущерб, суд постановил взыскать с мужчины нанесенный ущерб от незаконной рубки в размере 282 тыс. рублей.

В рамках возбужденного в службе судебных приставов республики исполнительного производства ежемесячно производилось удержание 70% доходов должника. Помимо этого, судебный пристав-исполнитель установил, что мужчина имеет в собственности автомобиль марки Mazda Tribute.

- Транспортное средство было арестовано, направлено на оценку и продано. Принятые меры позволили полностью погасить не только задолженность, но также оплатить исполнительский сбор в размере 19 тысяч рублей, который был начислен после истечения срока для добровольного исполнения требований исполнительного документа, - добавили приставы.

Фото: loon.site