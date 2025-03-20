Лесники в Бурятии помогают бойцам СВО

Работники Хандагатайского лесхоза в Заиграевском районе ежегодно заготавливают дрова для семьи мобилизованного сотрудника лесничества. Он был призван в 2022 году и сейчас находится на передовой, в зоне СВО.

- Мы стараемся оказывать помощь, поддерживать семью нашего военного в это трудное для всех время. Своими силами заготовили дрова для семьи бойца, - отметил Виталий Спиридонов, руководитель лесхоза.

Республиканское агентство лесного хозяйство регулярно оказывают адресную помощь землякам, отправляет гуманитарную помощь, спецтехнику и автомобили на фронт.

Фото: РАЛХ