Общество 20.03.2025 в 10:03

Лесники в Бурятии помогают бойцам СВО

Они заготавливают дрова для семей участников бойцов
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Текст: Служба информации "Номер один"
Лесники в Бурятии помогают бойцам СВО

Работники Хандагатайского лесхоза в Заиграевском районе ежегодно заготавливают дрова для семьи мобилизованного сотрудника лесничества. Он был призван в 2022 году и сейчас находится на передовой, в зоне СВО.

- Мы стараемся оказывать помощь, поддерживать семью нашего военного в это трудное для всех время. Своими силами заготовили дрова для семьи бойца, - отметил Виталий Спиридонов, руководитель лесхоза.

Республиканское агентство лесного хозяйство регулярно оказывают адресную помощь землякам, отправляет гуманитарную помощь, спецтехнику и автомобили на фронт.

 

Фото: РАЛХ

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