Общество 20.03.2025 в 10:03
Лесники в Бурятии помогают бойцам СВО
Они заготавливают дрова для семей участников бойцов
Работники Хандагатайского лесхоза в Заиграевском районе ежегодно заготавливают дрова для семьи мобилизованного сотрудника лесничества. Он был призван в 2022 году и сейчас находится на передовой, в зоне СВО.
- Мы стараемся оказывать помощь, поддерживать семью нашего военного в это трудное для всех время. Своими силами заготовили дрова для семьи бойца, - отметил Виталий Спиридонов, руководитель лесхоза.
Республиканское агентство лесного хозяйство регулярно оказывают адресную помощь землякам, отправляет гуманитарную помощь, спецтехнику и автомобили на фронт.
Фото: РАЛХ