Общество 20.03.2025 в 10:24

Записаться на прием к врачу в Бурятии можно по трем цифрам

Номер 122 поможет также получить любую медицинскую информацию
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Записаться на прием к врачу в Бурятии можно по трем цифрам

Консультантом жителей Бурятии стал цифровой помощник. Единый номер 122 поможет просто и удобно решить многие вопросы, связанные со здравоохранением. Позвонив на этот номер, можно записаться на прием к врачу, узнать режим работы медицинских учреждений или получить другую справочную информацию.

Для того чтобы позвонить в конкретную медорганизацию и записаться на прием к врачу проследуйте по голосовому меню или воспользуйтесь добавочным номером. Если возникают сложности с дозвоном на единый номер 122, можно воспользоваться альтернативными способами записи: через портал Госуслуг или по телефону горячей линии поликлиники. В случае, если все возможные способы записи были использованы, обращение фиксируется горячей линией минздрава Бурятии и передается в поликлинику. При этом горячая линия минздрава не осуществляет запись на прием к врачам. Если ваш звонок не был принят, оператор позвонит вам в течение рабочего дня.

Единый номер 122 помогает быстро и удобно получить нужную информацию без необходимости посещения медучреждения. С 5 марта в голосовое меню для записи к врачу включена дополнительная функция – голосовой робот для записи и вызова врача на дом.

Фото: loon.site

Теги
122 врач горячая линия

Все новости

В пригороде Улан-Удэ пропала пожилая женщина
20.03.2025 в 11:18
В центре Улан-Удэ заделывают провал, куда угодили машины
20.03.2025 в 11:02
Жители Бурятии примут участие в конкурсе плакатного искусства «Время Смыслов»
20.03.2025 в 11:01
В Бурятии вдове бойца СВО и многодетной матери отказали в детском пособии
20.03.2025 в 10:55
Жителя Бурятии задержали с крупной партией гашиша
20.03.2025 в 10:31
Записаться на прием к врачу в Бурятии можно по трем цифрам
20.03.2025 в 10:24
Глава Бурятии прибыл с рабочим визитом в Улан-Батор
20.03.2025 в 10:16
Лесники в Бурятии помогают бойцам СВО
20.03.2025 в 10:03
Черный лесоруб из Бурятии остался без колес
20.03.2025 в 09:56
Женщина серьезно пострадала в ночной аварии в Бурятии
20.03.2025 в 09:48
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 марта

Читайте также
В центре Улан-Удэ заделывают провал, куда угодили машины
Он образовался на месте ремонта водопровода
20.03.2025 в 11:02
Жители Бурятии примут участие в конкурсе плакатного искусства «Время Смыслов»
Заявки нужно подать до 6 апреля
20.03.2025 в 11:01
В Бурятии вдове бойца СВО и многодетной матери отказали в детском пособии
Женщина обратилась в прокуратуру
20.03.2025 в 10:55
Лесники в Бурятии помогают бойцам СВО
Они заготавливают дрова для семей участников бойцов
20.03.2025 в 10:03
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru