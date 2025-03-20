Записаться на прием к врачу в Бурятии можно по трем цифрам

Консультантом жителей Бурятии стал цифровой помощник. Единый номер 122 поможет просто и удобно решить многие вопросы, связанные со здравоохранением. Позвонив на этот номер, можно записаться на прием к врачу, узнать режим работы медицинских учреждений или получить другую справочную информацию.

Для того чтобы позвонить в конкретную медорганизацию и записаться на прием к врачу проследуйте по голосовому меню или воспользуйтесь добавочным номером. Если возникают сложности с дозвоном на единый номер 122, можно воспользоваться альтернативными способами записи: через портал Госуслуг или по телефону горячей линии поликлиники. В случае, если все возможные способы записи были использованы, обращение фиксируется горячей линией минздрава Бурятии и передается в поликлинику. При этом горячая линия минздрава не осуществляет запись на прием к врачам. Если ваш звонок не был принят, оператор позвонит вам в течение рабочего дня.

Единый номер 122 помогает быстро и удобно получить нужную информацию без необходимости посещения медучреждения. С 5 марта в голосовое меню для записи к врачу включена дополнительная функция – голосовой робот для записи и вызова врача на дом.

Фото: loon.site