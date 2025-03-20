В Бурятии вдове бойца СВО и многодетной матери отказали в детском пособии

Прокуратура Советского района Улан-Удэ провела проверку по обращению вдовы погибшего участника СВО, являющейся многодетной матерью. Женщина не согласилась с отказом Пенсионного фонда в назначении ежемесячного пособия в связи с рождением ребенка и обратилась за помощью.

- Установлено, что отделение Фонда пенсионного и социального страхования России по республике не учел статус многодетной семьи заявителя, в следствие чего неверно рассчитал состав семьи. Все это послужило причиной неверного исчисления размера среднедушевого дохода, - рассказали в прокуратуре.

Управляющему отделением было внесено представление, а женщине назначено ежемесячное пособие в отношении двух несовершеннолетних детей. Виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

Фото: loon.site