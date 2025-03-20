Жители Бурятии примут участие в конкурсе плакатного искусства «Время Смыслов»

Продолжается прием заявок на конкурс плакатного искусства имени Сергея Ефремова «Время Смыслов» (возрастное ограничение 6+). На сегодня поступило более 450 заявок со всей страны от взрослых участников и подростков.

По итогу конкурса определятся 39 победителей в 13 номинациях, которых объявят 18 апреля.

- Плакаты - это простая, образная, но при этом одна из самых мотивирующих к действию форм искусства. В 13 номинациях мы охватили все сферы жизни - работа, семья, отдых, спорт. В номинациях нет политической категории, но они отражают базовые ценности, которые на самом деле и являются основой жизни государства. В них заложены жизнь, ценности и смыслы, - отметил заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов.

Среди заявок есть работы известных художников и дизайнеров. В социальных сетях конкурса публикуются работы, прошедшие проверку на соответствие правилам. Широкая палитра работ позволит зрителям составить собственное представление о выборе, который встанет перед членами жюри, среди которых выдающийся бурятский художник российской и мировой современной арт-сцены Зорикто Доржиев.

К участию приглашаются авторы от десяти лет - не только профессиональные художники и дизайнеры, но и любители, создающие объекты визуального искусства. Принимаются как новые, так и ранее созданные произведения. Все конкурсные работы будут опубликованы в социальных сетях конкурса.

По итогу конкурса будут определены 39 победителей в 13 номинациях. Жюри также может присудить Гран-при, а лучшие 20 работ участников будут награждены в спецкатегории «Надежда России». Имена победителей будут объявлены 18 апреля, а торжественная церемония награждения состоится 24 апреля.

Посмотреть подробную информацию о конкурсе можно на сайте: https://время-смыслов.рф/

Возрастное ограничение 6+





Фото: loon.site