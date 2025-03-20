Общество 20.03.2025 в 11:02

В центре Улан-Удэ заделывают провал, куда угодили машины

Он образовался на месте ремонта водопровода
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В центре Улан-Удэ заделывают провал, куда угодили машины
Фото: скриншот видео
В Улан-Удэ на улице Смолина работники ООО «Инжстрой-Инновации» заделывают провал, который образовался там после ремонта водопровода.

«Ранее здесь был проложен водопровод. После зимы пошла оттепель, вода промывает обратную засыпку», - объяснил причину образования провала представитель организации.

По данным телеграм-канала «Весь Улан-Удэ», вчера и сегодня в провал угодили несколько машин, а также пассажирский микроавтобус.

Напомним, с 2024 года в центре Улан-Удэ ведется масштабная реконструкция коммунальных сетей в рамках мастер-плана. Здесь участками меняют старые сети водо-, теплоснабжения, канализации и строят новые участки трубопроводов.

«На тех участках, где уже проведены работы по замене ветхих инженерных сетей, идут работы по подсыпке и грейдированию дорог несколько раз в день силами подрядной организации», - сообщили в мэрии города. На наиболее оживленных улицах в ближайшее время власти обещают произвести бетонирование дорог.

Как уже сообщалось ранее, работы на сетях в центре города продлятся до конца этого года.
Теги
провал

Все новости

В пригороде Улан-Удэ пропала пожилая женщина
20.03.2025 в 11:18
В центре Улан-Удэ заделывают провал, куда угодили машины
20.03.2025 в 11:02
Жители Бурятии примут участие в конкурсе плакатного искусства «Время Смыслов»
20.03.2025 в 11:01
В Бурятии вдове бойца СВО и многодетной матери отказали в детском пособии
20.03.2025 в 10:55
Жителя Бурятии задержали с крупной партией гашиша
20.03.2025 в 10:31
Записаться на прием к врачу в Бурятии можно по трем цифрам
20.03.2025 в 10:24
Глава Бурятии прибыл с рабочим визитом в Улан-Батор
20.03.2025 в 10:16
Лесники в Бурятии помогают бойцам СВО
20.03.2025 в 10:03
Черный лесоруб из Бурятии остался без колес
20.03.2025 в 09:56
Женщина серьезно пострадала в ночной аварии в Бурятии
20.03.2025 в 09:48
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 марта

Читайте также
Жители Бурятии примут участие в конкурсе плакатного искусства «Время Смыслов»
Заявки нужно подать до 6 апреля
20.03.2025 в 11:01
В Бурятии вдове бойца СВО и многодетной матери отказали в детском пособии
Женщина обратилась в прокуратуру
20.03.2025 в 10:55
Записаться на прием к врачу в Бурятии можно по трем цифрам
Номер 122 поможет также получить любую медицинскую информацию
20.03.2025 в 10:24
Лесники в Бурятии помогают бойцам СВО
Они заготавливают дрова для семей участников бойцов
20.03.2025 в 10:03
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru