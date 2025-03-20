В центре Улан-Удэ заделывают провал, куда угодили машины

В Улан-Удэ на улице Смолина работники ООО «Инжстрой-Инновации» заделывают провал, который образовался там после ремонта водопровода.«Ранее здесь был проложен водопровод. После зимы пошла оттепель, вода промывает обратную засыпку», - объяснил причину образования провала представитель организации.По данным телеграм-канала «Весь Улан-Удэ», вчера и сегодня в провал угодили несколько машин, а также пассажирский микроавтобус.Напомним, с 2024 года в центре Улан-Удэ ведется масштабная реконструкция коммунальных сетей в рамках мастер-плана. Здесь участками меняют старые сети водо-, теплоснабжения, канализации и строят новые участки трубопроводов.«На тех участках, где уже проведены работы по замене ветхих инженерных сетей, идут работы по подсыпке и грейдированию дорог несколько раз в день силами подрядной организации», - сообщили в мэрии города. На наиболее оживленных улицах в ближайшее время власти обещают произвести бетонирование дорог.Как уже сообщалось ранее, работы на сетях в центре города продлятся до конца этого года.