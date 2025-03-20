Общество 20.03.2025 в 11:38

Более 7 тысяч медиков в Бурятии получают специальную социальную выплату

Размер выплаты составляет от 6,5 до 50 тысяч рублей
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Текст: Служба информации "Номер один"
Более 7 тысяч медиков в Бурятии получают специальную социальную выплату

Специальные социальные выплаты полагаются медикам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, работникам станций и отделений скорой помощи. В Бурятии их получают 7 375 медицинских работников. На финансирование выплат Отделение СФР по Республике Бурятия с начала 2025 года направило более 200 миллионов рублей.

- Чтобы медики получали эти средства, медицинские организации по итогам каждого месяца направляют в Отделение специальные реестры о работниках. Поэтому подавать заявление на эту выплату самим медработникам нет необходимости, — отметил управляющий Отделением СФР по Республике Бурятия Климентий Шомоев.

Размер выплаты зависит от занимаемой должности, вида медицинской организации, численности населения муниципального образования и варьирует от 6, 5 до 50 тысяч рублей в месяц. В населенных пунктах Бурятии, где проживает до 50 тысяч человек, ежемесячные выплаты врачам составляют 50 тысяч рублей, среднему медперсоналу — 30 тысяч рублей.

В пунктах от 50 до 100 тысяч человек врачам устанавливается социальная выплата в размере 29 тысяч рублей, среднему медперсоналу — 13 тысяч рублей. В пунктах с населением от 100 тысяч выплаты врачи осуществляются от 14,5 до 18,5 тысяч рублей, средний медицинский персонал получает от 6,5 до 8 тысяч рублей.

Врачи станций (отделений) скорой медицинской помощи получают выплату в размере 11,5 тысяч, фельдшеры и медицинские сестры — 7 тысяч, младший медицинский персонал — 4,5 тысяч рублей (независимо от численности населения).

Чтобы работники имели право на выплаты, медицинская организация должна входить в государственную систему здравоохранения и участвовать в базовой или территориальной программах обязательного медицинского страхования.

Более подробную информацию можно получить круглосуточно в едином контакт-центре Отделения СФР по Республике Бурятия: 8-800-100-000-1, персональные консультации - в рабочие дни с 08:30 до 17:30 (звонок бесплатный).

 

Фото: Номер один

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