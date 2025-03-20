Общество 20.03.2025 в 12:16

В Улан-Удэ обсудят будущее интеллектуальных транспортных систем

На конференцию соберутся ведущие эксперты со всей страны
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ обсудят будущее интеллектуальных транспортных систем

26–27 марта в Улан-Удэ состоятся масштабная конференция и выставка «ИТС регионам», посвященную развитию интеллектуальных транспортных систем (ИТС) (возрастное ограничение 6+).

В 2021 году Улан-Удэ вошел в число первых 24 городов России, где началось внедрение ИТС. Благодаря накопленному опыту и дальнейшей успешной работе, Улан-Удэ стал подходящим примером для изучения и обмена опытом.

- Улан-Удэ стал одним из первых городов, где запустили ИТС. Внедрение продолжается, но система уже доказала свою эффективность, и сегодня интеллектуальные транспортные системы внедряют на дорогах уже в 62-х городах. Так, с внедрением ИТС в Улан-Удэ появилась возможность удалённой настройки и управления светофорами. Сейчас координированная работа светофорных объектов применяется на 12-ти магистральных улицах города. Благодаря этому средняя скорость транспортного потока увеличилась с 15,5 до 22,8 км/ч, несмотря на двукратный рост количества автомобилей за последние 10 лет. Работа в этом году продолжится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни, - отметил Евгений Луковников, зампред правительства Бурятии.

На площадке «ИТС регионам» встретятся представители Минтранса РФ, Росавтодора, РОСДОРНИИ, МВД России, Минцифры РФ, а также ведущие специалисты и ассоциации в области цифровых технологий на транспорте.

Программа мероприятия включает стратегические сессии, пленарное заседание и экскурсию в центр управления ИТС Улан-Удэ.

Эксперты обсудят внедрение интеллектуальных транспортных систем в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», вопросы информационной безопасности, мониторинг состояния дорог, интеллектуальное патрулирование и повышение безопасности движения.

Кроме того, в рамках мероприятия среди студентов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов состоится первый региональный этап чемпионата «ИТС Регионам». Финальный этап пройдёт в Москве.

Мероприятие организовано при поддержке Правительства Бурятии, Администрации Улан-Удэ, Государственной Думы РФ, Минтранса РФ, ФАУ «РОСДОРНИИ» и ведущих разработчиков решений в области ИТС.

Форма регистрации - www.itsrussiaforum.ru/registration

Сайт конференции и выставки - ulan-ude.itsrussiaforum.ru

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: Номер один

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